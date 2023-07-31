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17:41, 31 июля 2023Бывший СССР

На Украине появится сервисный центр производителя беспилотников Bayraktar

МО: на Украине появится сервисный центр производителя беспилотников Bayraktar

Фото: Yulii Zozulia / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине построят сервисный центр по ремонту и обслуживанию дронов. О заключении договора с турецкой компанией Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar, сообщило украинское Минобороны в Telegram.

«Договор с Baykar Makina: на Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Договор о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что документ подписали в рамках соглашения Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. По словам госсекретаря Минобороны страны Константина Ващенко, сторонам удалось достичь согласия, центр будет построен в ближайшее время.

23 июня генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci начнется на Украине в 2025 году. Сообщалось, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на украинской территории составляет более 95 миллионов долларов.

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    Кристина Есикова
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