МО: на Украине появится сервисный центр производителя беспилотников Bayraktar

На Украине построят сервисный центр по ремонту и обслуживанию дронов. О заключении договора с турецкой компанией Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar, сообщило украинское Минобороны в Telegram.

«Договор с Baykar Makina: на Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Договор о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что документ подписали в рамках соглашения Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. По словам госсекретаря Минобороны страны Константина Ващенко, сторонам удалось достичь согласия, центр будет построен в ближайшее время.

23 июня генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci начнется на Украине в 2025 году. Сообщалось, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на украинской территории составляет более 95 миллионов долларов.