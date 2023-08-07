В Дагестане пройдет конный поход «Дорога предков»

В Дагестане 12-13 августа пройдет конный поход «Дорога предков»

В Дагестане 12-13 августа в третий раз пройдет конный поход «Дорога предков». Об этом сообщается на сайте Федеральной лезгинской национально-культурной автономии.

Отмечается, что мероприятие проводят, чтобы популяризировать историю и культуру среди молодежи.

«В этом году поход станет еще масштабнее. Если в прошлые годы маршрут проходил по территориям Курахского и Агульского районов, то теперь к ним добавятся Ахтынский и Рутульский районы». Шествие всадников в национальных костюмах начнется в знаковом для всего региона селе Ахты.

Маршрут пройдет вдоль реки Самур, через Самурский хребет, на следующий день всадники двинутся вверх по долине Курахвац, перейдут через хребет в районе села Бедюк и дойдут до села Рича.

Участников похода ждет торжественная встреча и культурная программа.