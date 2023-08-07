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09:02, 7 августа 2023Россия

В граничащем c Украиной российском регионе посадили беспилотник

Mash: у Кондратовки в Курской области посадили летевший с Украины беспилотник

Фото: Telegram-канал Mash

В Курской области посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотник обнаружили и посадили при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе населенного пункта Кондратовка.

Издание также опубликовало кадры нейтрализованного дрона. На них видно, что, судя по всему, беспилотник был самолетного типа, при падении он разбился на части.

Днем ранее, 6 августа, в граничащем с Украиной регионе также сбили беспилотник — обломки уничтоженного дрона упали недалеко от деревни Степановка в Рыльском районе.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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