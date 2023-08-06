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16:54, 6 августа 2023Россия

В российском приграничном регионе сбили беспилотник

SHOT: в Курской области сбили беспилотник самолетного типа

Фото: РИА Новости

В Курской области сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, беспилотник оказался на территории российского приграничного региона около трех часов ночи. Обломки уничтоженного дрона упали неподалеку от деревни Степановка в Рыльском районе, примерно в 15 километрах от украинской границы.

В результате случившегося никто не пострадал, повреждений нет.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали деревню Кулига в Рыльском районе. В результате обстрела были повреждены три домовладения, окна школы и автомобиль.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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