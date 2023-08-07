На Украине заявили о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

Глава офиса Зеленского заявил о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

На саммите в Джидде многие не захотели согласовать все пункты формулы мира, продвигаемой украинским президентом Владимиром Зеленским в качестве плана по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, спорным оказался пункт о необходимости наказания российского военно-политического руководства. «Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается. Еще нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, как то — ответственность российского руководства», — указал он на разногласия.

По его словам, им нужно больше объяснений, как это будет происходить. Ермак при этом отметил, что Киев не собирается идти на какие-либо «территориальные уступки» ради мира на Украине.

Участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации на Украине.