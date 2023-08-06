Участники переговоров в Джидде условились продолжить обсуждения Украины

Участники переговоров в Джидде заявили, что продолжат обмен мнениями по Украине

Участники состоявшихся в саудовском городе Джидда переговоров условились продолжить консультации и обмен мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщает Саудовское новостное агентство SPA.

По данным агентства, участники заявили, чтобы это должно «способствовать выработке общей позиции, прокладывающей путь к миру» на Украине. Помимо этого, они подчеркнули важность учета «позитивных мнений и предложений», которые обсуждались на встрече в Джидде.

6 августа сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.