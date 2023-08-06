На переговорах в Джидде представили альтернативный мирный план по Украине

DPA: власти Саудовской Аравии представили альтернативный мирный план по Украине

Власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

«Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — сообщило агентство со ссылкой на дипломатические круги в Джидде.

Отмечается, что о представленном мирном плане была также проинформирована Россия. Его частью является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.