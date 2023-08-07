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17:33, 7 августа 2023Бывший СССР

Эстония пообещала не высылать россиян

МВД Эстонии считает меры по выселению россиян нецелесообразными

Фото: Ministry of Foreign Affairs

Министерств внутренних дел (МВД) Эстонии пообещало не высылать россиян из страны из-за нецелесообразности таких мер. Об этом рассказал глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает агентство ERR.

«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность», — сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что представляющие опасность лица умеют «очень хорошо врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете».

Кроме того, глава МВД заявил, что уровень владения эстонским языком оценивается при продлении вида на жительство и республика не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. «Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности», — подчеркнул он.

Ранее в Литве признали угрозой нацбезопасности 254 россиянина и 910 белорусов из-за «неправильных» ответов об отношении к специальной военной операции (СВО). Им отказывают в получении документов, разрешающих проживать в стране, и запрещают въезд в республику.

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    Алевтина Запольская
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