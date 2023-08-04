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18:48, 4 августа 2023Бывший СССР

Литва признала угрозой нацбезопасности более тысячи россиян и белорусов

МВД Литвы признало угрозой нацбезопасности более тысячи россиян и белорусов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Департамент миграции при МВД Литвы признал угрозой нацбезопасности 254 россиянина и 910 белорусов с ноября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что с конца ноября прошлого года для граждан России и Белоруссии ввели анкету, где необходимо указать определенные данные и свое отношение к специальной военной операции (СВО). «Угрозой национальной безопасности Литвы были признаны 1164 гражданина этих стран», — говорится в заявлении.

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    Кристина Есикова
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