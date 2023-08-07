ФСБ теперь может обыскивать жилье и машины без разрешения суда. Как это отразится на жизни россиян?

ФСБ сможет обыскивать дома и авто россиян без решения суда по оперативным данным

7 августа вступил в силу приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, касающийся проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий (в том числе обысков) без решения суда в исключительных случаях. Подробности о том, как новые полномочия спецслужбы отразятся на жизни россиян — в материале «Ленты.ру».

Приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым — это дополнение к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором перечислены все основания для проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Новый приказ дает право сотрудникам спецслужбы «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища» — о нем в течение 24 часов ФСБ должна будет в обязательном порядке оповестить суд.

Согласно приказу, в безотлагательных случаях разрешение на обыск без санкции суда сможет выдать директор ФСБ России, его заместители, руководители департаментов или управлений спецслужбы, их заместители или начальники территориальных органов безопасности, главы органов безопасности в войсках, а также пограничных органов.

Для проведения обысков ФСБ будет достаточно оперативных данных

В приказе, подписанном Александром Бортниковым, отдельно говорится, что основанием для обыска без решения суда может служить оперативная информация, что в жилище совершается преступление или же там скрываются люди, создающие угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России.

Еще одно основание для обыска — сведения о том, что в доме или квартире находятся люди, скрывающиеся от следствия и суда.

Сами обыски без судебного решения также могут проводиться по поручениям следователей и дознавателей по уголовным делам, запросам силовых органов, а также иностранных и международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами.

При этом, если в момент прихода сотрудников правоохранительных органов в помещении или машине находится хозяин, гости в погонах обязаны предъявить ему постановление руководителя, выдавшего санкцию на обыск. Впрочем, в особых случаях сотрудники ФСБ могут провести обыск даже без решения своего начальства и оповестить его постфактум.

В Госдуме приказ ФСБ назвали защитой от произвола

Помимо прочего, новый приказ, подписанный директором ФСБ, дает сотрудникам спецслужбы право изымать подозрительные документы, предметы и материалы, а также снимать обыски на видео и привлекать понятых. В Госдуме новые полномочия ФСБ уже назвали защитой от произвола.

Чем четче регламент, тем меньше произвола. Эрнест Валеев Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Валеев также указал на то, что полицейские в исключительных случаях имеют право действовать таким же образом. В свою очередь адвокат и бывший военный следователь Роман Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что следователи ФСБ могли и раньше проводить обыски без решения суда.

При этом в течение 24 часов после обыска они должны были подать документы прокурору — и тот обращался в суд за санкцией. Бондаренко не исключает, что данный приказ может наделять такими же полномочиями еще и оперативников ФСБ, упрощая для них проведение обысков в машинах и квартирах.

Приказ ФСБ не несет в себе ничего нового — он направлен на снижение формализма в процедуре обысков ради повышения раскрываемости преступлений. Ведь суды и так всегда выдавали санкции на эти обыски. Александр Михайлов Генерал-майор ФСБ в отставке

Александр Михайлов не связывает приказ ФСБ с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине, на фоне которой в России возросла диверсионная активность.

У МВД также есть право на обыски без решения суда

Впервые о разработке нового приказа ФСБ России стало известно в мае — тогда проект документа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

До того, как он вступил в силу, исключительные права на нарушение неприкосновенности частной собственности, гарантированной Конституцией РФ, были у полиции.

Полицейские могут проникать в жилье для спасения жизней людей и имущества при ЧС и массовых беспорядках, а также для пресечения преступлений и поимки подозреваемых. Собственники при их отсутствии в момент проникновения уведомляются о нем в течение 24 часов. В остальных случаях закон для проведения оперативных мероприятий требует решения суда.

Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, сегодня обыски без решений суда в случаях, не терпящих отлагательств, признаются судами законными практически в 100 процентах случаев.