ФСБ захотела проводить обыски у россиян без санкции суда

ФСБ разработала инструкцию об обысках домов и автомобилей граждан РФ без решения суда

ФСБ России разработала инструкцию о проведении обыска частного дома, квартиры или транспорта гражданина без санкции суда при получении информации о подготовке преступления, угрожающего национальной безопасности. Проект приказа об утверждении соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В инструкции перечислены случаи, при которых сотрудники ФСБ могут «проводить обследование, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища». В безотлагательных обстоятельствах в течение 24 часов спецслужбы должны в обязательном порядке уведомить суд об обысках. А разрешение на обследование дает руководитель органа безопасности — первый заместитель директора ФСБ, руководитель департамента или управления, их заместители или начальники территориальных органов безопасности. Это постановление предъявляется хозяину или арендатору жилища, где проводится обыск.

Инструкция дает сотрудникам ФСБ право изымать подозрительные документы, предметы и материалы, снимать на видеокамеру и привлекать понятых.

Принятие такого документа позволит защитить граждан от произвола силовиков, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

