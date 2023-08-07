«Известия»: в России создали ГОСТ на игрушки с 48 определениями

В России создали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. Об этом пишут «Известия».

В документе отмечается, что игрушка — это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Кроме того, в нем насчитывается 48 типов такой продукции с определениями.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отметила, что это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути.

Ранее стало известно, что Роскачество планирует представить ГОСТ на школьную форму во второй половине 2024 года. Товары производителей, которые захотят маркировать свою продукцию, должны будут соответствовать новым требованиям. В организации пояснили, что таким образом намерены повысить качество одежды для учащихся.