В России появится ГОСТ на школьную форму

«Известия»: Роскачество во втором полугодии 2024 года представит ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024-го. В эти сроки эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта. Об этом пишут «Известия»со ссылкой на организацию.

Таким образом, производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа. Как пояснили в Роскачестве, главная цель стандарта — не допустить использования материалов низкого качества при изготовлении школьной формы. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий.

В комплект формы для школьников входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Она должна должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующую противоправное поведение.

В декабре 2022 года в Минпросвещения заявляли, что любые решения о школьной форме в России будет принимать с учетом мнения родителей. В ведомстве отмечали, что в советские годы все ходили в форме, в настоящее время отношение родителей к этому вопросу меняется.

В марте 2023 года замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев поддержал идею включить значки в форму российских школьников. Он подчеркнул, что школы уже могут вводить значки как элемент формы, но после принятия поправок к закону об образовании, у всех образовательных учреждений появятся общие рекомендации по значкам.

