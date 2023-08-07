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12:41, 8 августа 2023Россия

В Госдуме оценили идею компенсации молодым семьям одного типа расходов

Депутат Бессараб поддержала идею выдачи субсидий семьям на аренду жилья

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предложение частичного субсидирования аренды жилья для молодых семей, в том числе за счет возврата ранее оплаченного подходного налога, способно помочь молодым супругам в решении проблемы собственного жилья. Об этом «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Любые предложения, касающиеся жилищных условий россиян, достойны поддержки, а тем более россиян, состоящих в браке, а три года — это уже проверенный временем брак, пусть это и совсем маленький юбилей. Думаю, что это позволит укрепить семейность, традиции брака и семейного благополучия. Думаю, это замечательная идея. Проблема молодых семей — это, конечно, прежде всего жилье. Любая помощь от государства неоценима», — сказала она.

Бессараб также выразила уверенность в том, что идею получится реализовать и с финансовой точки зрения.

«Тот подоходный налог, который будет возвращен, может помочь семейной паре, но никоим образом существенно не повлияет на региональные бюджеты и бюджет России», — добавила парламентарий.

Ранее стало известно, что крупные российские риелторские компании обратились в правительство РФ с предложением субсидировать аренду жилья молодым супругам. Письмо с соответствующим предложением направлено в кабмин.

Согласно идее, поддержку от государства получат те, кто состоит в официальном браке более трех лет. Размер субсидии должен составить 30 процентов. Уточняется, что компенсировать треть расходов за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Также для таких семей допускается изменение размера налоговой ставки.

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    Кирилл Садовский
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