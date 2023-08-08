Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:13, 8 августа 2023Россия

В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья

«Известия»: российским семьям могут компенсировать треть расходов на съем жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Крупные российские риелторские компании обратились в правительство РФ с предложением субсидировать аренду жилья молодыми супругами. Об этом пишет газета «Известия».

Письмо направлено в Кабмин. По задумке, поддержку от государства получат те, кто состоит в официальном браке более трех лет. Размер субсидии должен составить 30 процентов. Как указано в публикации, ограничений по возрасту нет.

При этом компенсировать треть расходов за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Также для таких семей допускается изменение размера налоговой ставки.

Эксперты считают, что рождаемость должна повыситься. Как уточнил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, воспользовавшиеся субсидией семьи смогут жить отдельно от родителей и ближе к месту работы. Кроме того, они смогут быстрее накопить на ипотеку.

В июле в Совфеде захотели обязать правительство России компенсировать молодежи стоимость аренды жилья. Сообщалось, что мера коснется семей с детьми, в которых супруги не достигли 35-летнего возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому предрекли непредсказуемые последствия отказа подчиниться Западу

    В России допустили компенсацию семейным парам трети расходов на съем жилья

    Медики извлекли кусок гвоздя из сердца раненого российского военного

    Ксения Бородина сравнила качество услуг в салонах красоты Европы и Москвы

    Пленный украинский разведчик заявил о провалившемся контрнаступлении ВСУ

    Российские танкисты обескуражили бойцов ВСУ

    В Госдепе высказались об обещанном Москвой бесплатном зерне

    США заверили в разрешении вопросов России по зерновой сделке

    Солдатам из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

    США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости