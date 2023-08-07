Врач перечислил наиболее уязвимые к аномальной жаре категории россиян

Врач Тяжельников: не пострадать от жары поможет снижение физических нагрузок

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал несколько советов, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья. Его слова передает РИА Новости.

Врач предупредил, что высокая температура воздуха наиболее опасна для определенных категорий россиян: людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими заболеваниями, а также при ОРВИ и других вирусных патологиях. Чтобы минимизировать риск приступа и избежать ухудшения самочувствия, этим людям в жару стоит соблюдать особую осторожность. Однако от теплового или солнечного удара не застрахованы и относительно здоровые люди, подчеркнул Тяжельников.

Самым простым способом пережить период жары врач назвал нахождение в оснащенном кондиционером офисе или отдых возле водоема. Не пострадать от высоких температур поможет и снижение физических нагрузок, в частности, временный отказ от интенсивных тренировок на улице и работ на дачных грядках. Также, как отметил Тяжельников, не следует целый день находиться или спать на открытом солнце.

В заключение врач рекомендовал в жару пить достаточное количество жидкости, носить одежду из натуральных тканей, чаще проветривать помещение и по возможности включать вентилятор или кондиционер.

Ранее теплофизиолог Крейг Кендалл назвал правила тренировок в жару. Эксперт заявил, что при высокой температуре воздуха организму необходимо прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции, поэтому занятия спортом в жару ухудшают работу сердца и легких. По его словам, если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал, чтобы избавиться от риска получить тепловое истощение или солнечный удар.