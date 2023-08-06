Эксперт назвал правила тренировок в жару
Теплофизиолог Крейг Кендалл назвал правила тренировок в жару. Его слова приводит GQ.
Эксперт заявил, что тело и мозг при повышенной температуре затрачивают на каждое движение гораздо больше энергии. Он подчеркнул, что организму необходимо прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции, поэтому занятия в жару ухудшают работу сердца и легких. По мнению врача, дополнительная нагрузка истощает организм без пользы для здоровья.
Кендалл добавил, что, если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал, чтобы избавиться от риска получить тепловое истощение или солнечный удар. Еще одним вариантом Кендалл назвал перенос тренировки на раннее утро или вечер.
4 августа фитнес-тренеры Тим Харрис и Сэнди Макаскилл дали рекомендации для тех, кто решил заниматься на улице в жару. Макаскилл заявил, что заниматься стоит в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.