Фитнес-тренеры дали рекомендации для занятий в жару

Тренер Макаскилл посоветовал использовать солнцезащитный крем для занятий в жару

Фитнес-тренеры Тим ​​Харрис и Сэнди Макаскилл дали рекомендации для тех, кто решил заниматься на улице в жару. Об этом сообщает GQ.uk.

Макаскилл заявил, что заниматься стоит в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей. «Если такой возможности нет, то убедитесь, что вы наносите солнцезащитный крем, устойчивый к поту, и делаете много перерывов. Слушайте свое тело. Нет смысла глупить», — отметил специалист.

Харрис посоветовал ответственно подходить к выбору времени для тренировок. «Я рекомендую не делать этого, когда другие обычно загорают. Дневная жара достигает пика между 13:00 и 15:00, поэтому старайтесь тренироваться рано утром, пока солнце не станет слишком высоко, или аналогичным образом, когда солнце начинает садиться», — заявил тренер.

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