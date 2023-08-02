Фитнес-тренер перечислила самые бесполезные упражнения в спортзале

Тренер Ахметова назвала разведение ног и приседания в тренажере бесполезными

Фитнес-тренер Надежда Ахметова перечислила самые бесполезные упражнения, которые люди выполняют в спортзале. Об этом сообщают «Белновости».

По словам специалиста, польза от приседаний в тренажере Смита стремится к нулю. «Если вы откажетесь от механической поддержки и замените Смит штангой с более легким весом, это поможет укрепить осанку и развить баланс», — заявила Ахметова.

Тренер добавила, что многие девушки делают разведение ног на тренажере, чтобы избавиться от жира на бедрах. «Но это упражнение никак не снижает уровень жира на внутренней поверхности бедра по причине того, что задействовано очень мало мышц. Замените его хорошей кардиотренировкой или приседаниями на одной ноге», — отметила Ахметова.

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