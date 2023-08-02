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12:43, 2 августа 2023Спорт

Фитнес-тренер перечислила самые бесполезные упражнения в спортзале

Тренер Ахметова назвала разведение ног и приседания в тренажере бесполезными

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Надежда Ахметова перечислила самые бесполезные упражнения, которые люди выполняют в спортзале. Об этом сообщают «Белновости».

По словам специалиста, польза от приседаний в тренажере Смита стремится к нулю. «Если вы откажетесь от механической поддержки и замените Смит штангой с более легким весом, это поможет укрепить осанку и развить баланс», — заявила Ахметова.

Тренер добавила, что многие девушки делают разведение ног на тренажере, чтобы избавиться от жира на бедрах. «Но это упражнение никак не снижает уровень жира на внутренней поверхности бедра по причине того, что задействовано очень мало мышц. Замените его хорошей кардиотренировкой или приседаниями на одной ноге», — отметила Ахметова.

31 июля фитнес-тренер Люси Горналл рассказала об упражнениях, вредящих талии. По словам специалиста, боковые наклоны с гантелями, а также различные виды скручиваний укрепляют мышцы кора, однако визуально делают его шире.

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    Алексей Гусев
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