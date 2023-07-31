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14:19, 31 июля 2023Спорт

Фитнес-тренер рассказала о вредящих талии упражнениях

Тренер Горналл рассказала, что скручивания укрепляют мышцы кора, но вредят талии

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Люси Горналл рассказала об упражнениях, вредящих талии. Ее слова приводит The Sun.

По словам специалиста, боковые наклоны с гантелями, а также различные виды скручиваний укрепляют мышцы кора, однако визуально делают его шире. Это объясняется тем, что такие упражнения помогают проработать косые мышцы живота.

Чтобы добиться тонкой талии и при этом прокачать пресс, по словам Горналл, важно сочетать три фактора: активный образ жизни, правильное питание с низким содержанием сахара, а также силовые тренировки. Тренер отметила, что стоит обратить внимание на упражнения, направленные на сжигание жира в области живота. Например, боковую планку и движение «альпинист».

Ранее тренер Эшли Джой рассказала о технике выполнения «альпиниста». «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — добавила Джой.

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    Ксения Курашкина
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