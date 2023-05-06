Тренер назвала преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса

Тренер заявила, что упражнение «альпинист» помогает укрепить сердечно-сосудистую систему

Тренер Эшли Джой назвала преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса. Ее слова приводит портал Shape.

Для выполнения этого движения необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю. «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — пояснила Джой. Она добавила, что «альпинист» повышает подвижность и силу бедер, а также помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.

Специалист также рассказала о правильной технике выполнения упражнения. Она отметила, что важно держать спину ровной и не поднимать ягодицы, поскольку это увеличивает нагрузку на кисти. Линия тела должна оставаться прямой. Если удерживать ее не удается, необходимо снизить темп. «В классическом упражнении кисти располагаются строго под плечами, но если во время выполнения упражнения вы чувствуете боль в запястьях, то можете поставить руки чуть вперед, это снизит нагрузку», — добавила Джой.

Ранее фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Он посоветовал отказаться от высокоинтенсивных интервальных тренингов, подтягиваний киппингом и жима ногами.