Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Фенербахче
73:69
Завершен
Олимпиакос
Евролига|1/4 финала. 4-й матч
Байер
1:2
Завершен
Кёльн
Германия - Бундеслига|31-й тур
Майнц
2:3
Завершен
Шальке-04
Германия - Бундеслига|31-й тур
Финикс Санз
Сегодня
05:00 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
00:12, 6 мая 2023Спорт

Тренер назвала преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса

Тренер заявила, что упражнение «альпинист» помогает укрепить сердечно-сосудистую систему

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Тренер Эшли Джой назвала преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса. Ее слова приводит портал Shape.

Для выполнения этого движения необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю. «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — пояснила Джой. Она добавила, что «альпинист» повышает подвижность и силу бедер, а также помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.

Специалист также рассказала о правильной технике выполнения упражнения. Она отметила, что важно держать спину ровной и не поднимать ягодицы, поскольку это увеличивает нагрузку на кисти. Линия тела должна оставаться прямой. Если удерживать ее не удается, необходимо снизить темп. «В классическом упражнении кисти располагаются строго под плечами, но если во время выполнения упражнения вы чувствуете боль в запястьях, то можете поставить руки чуть вперед, это снизит нагрузку», — добавила Джой.

Ранее фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Он посоветовал отказаться от высокоинтенсивных интервальных тренингов, подтягиваний киппингом и жима ногами.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
Тренер назвала преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса
В Минцифры объяснили исчезновение проекта о реестре воинского учета
В Роспотребнадзоре предупредили о сохраняющейся опасности COVID-19
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
HIMARS стали терять эффективность на Украине из-за российских глушителей
В Евросоюзе рассказали о способе избавиться от беженцев
В Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера
Зеленский создаст фонд восстановления Украины
Раскрыты подробности задержания подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.