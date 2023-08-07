Силовики нашли снаряд для РСЗО «Град» в поле под Херсоном

В Херсонской области силовики уничтожили снаряд для РСЗО «Град»

В Херсонской области правоохранители уничтожили опасный боеприпас. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы нашли в поле недалеко от поселка Чаплынка Чаплынского района реактивный снаряд для ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Так как боеприпас был найден рядом с населенным пунктом, силовики решили его уничтожить. Это сделал специалист-взрывотехник накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что ФСБ и полицейские нашли схрон с боеприпасами в заброшенном доме под Херсоном. Под залежами каменных блоков они заметили сумку, в которой были граната Ф-1, унифицированный запал ручной гранаты модернизированный (УЗРГМ), дымовая шашка и 590 патронов.