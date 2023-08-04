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13:42, 4 августа 2023Силовые структуры

Силовики нашли схрон с боеприпасами в Херсонской области

ФСБ и полицейские нашли схрон с боеприпасами в заброшенном доме под Херсоном

Фото: РИА Новости

Силовики нашли схрон с боеприпасами в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские узнали, что в Голопристанском районе может находиться схрон. Вместе с сотрудниками из УФСБ по Херсонской области они приехали в заброшенный дом и нашли там тайник. Под залежами каменных блоков они заметили сумку, в которой были граната Ф-1, унифицированный запал ручной гранаты модернизированный (УЗРГМ), дымовая шашка и 590 патронов.

Опасные находки изъяли и отвезли в камеру хранения местного отдела полиции.

Ранее под Херсоном саперы нашли схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсантов.

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    Екатерина Власова
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