Под Херсоном саперы нашли схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсантов

Саперы нашли схрон с боеприпасами украинских диверсантов под Херсоном

В Херсонской области саперы нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими диверсантами. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, тайник обнаружили с помощью миноискателя. Он был спрятан под бетонной плитой в лесу. Из схрона изъяли автомат АК-74, гранатомет, боеприпасы к автомату и светошумовую гранату украинского производства.

Отмечается, что опасные находки решили отвести на безопасное расстояние и уничтожить.

Ранее стало известно, что Росгвардия и полиция нашли схрон с боеприпасами в зарослях травы под Херсоном.