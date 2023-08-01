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13:58, 1 августа 2023Силовые структуры

Под Херсоном саперы нашли схрон с оружием и боеприпасами украинских диверсантов

Саперы нашли схрон с боеприпасами украинских диверсантов под Херсоном
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Херсонской области саперы нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими диверсантами. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, тайник обнаружили с помощью миноискателя. Он был спрятан под бетонной плитой в лесу. Из схрона изъяли автомат АК-74, гранатомет, боеприпасы к автомату и светошумовую гранату украинского производства.

Отмечается, что опасные находки решили отвести на безопасное расстояние и уничтожить.

Ранее стало известно, что Росгвардия и полиция нашли схрон с боеприпасами в зарослях травы под Херсоном.

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    Екатерина Власова
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