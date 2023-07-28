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20:42, 28 июля 2023Силовые структуры

Росгвардия и полиция нашли схрон с боеприпасами в зарослях травы под Херсоном

Силовики нашли схрон с гранатометами и автоматом в поле в Херсонской области

Фото: пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области

Полиция и Росгвардия нашли схрон с боеприпасами и оружием в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обнаружили тайник около села Шевченко Чаплынского района. Он был зарыт в поле в зарослях травы. Из схрона изъяли мешок с 25 гранатами ВОГ-25П, двумя гранатометами РПГ-26 и РШГ-1, двумя гранатами РГД-5, автоматом АК-74М с четырьмя магазинами к нему, также внутри находились 348 патронов, одна армейская разгрузка и одна пластина промедола.

Опасные находки поместили в комнату хранения территориального отдела полиции.

Ранее стало известно, что в Воронеже нашли тайник с гранатами и тротиловыми шашками на даче пенсионерки.

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    Екатерина Власова
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