Росгвардия и полиция нашли схрон с боеприпасами в зарослях травы под Херсоном

Силовики нашли схрон с гранатометами и автоматом в поле в Херсонской области

Полиция и Росгвардия нашли схрон с боеприпасами и оружием в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обнаружили тайник около села Шевченко Чаплынского района. Он был зарыт в поле в зарослях травы. Из схрона изъяли мешок с 25 гранатами ВОГ-25П, двумя гранатометами РПГ-26 и РШГ-1, двумя гранатами РГД-5, автоматом АК-74М с четырьмя магазинами к нему, также внутри находились 348 патронов, одна армейская разгрузка и одна пластина промедола.

Опасные находки поместили в комнату хранения территориального отдела полиции.

Ранее стало известно, что в Воронеже нашли тайник с гранатами и тротиловыми шашками на даче пенсионерки.