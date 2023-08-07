Обвинение запросило семь лет колонии для экс-кандидата в губернаторы Приморья

Прокуратура запросила 7 лет колонии экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко

Во Владивостоке во время процесса над бывшим кандидатом в губернаторы Приморского края Андреем Ищенко прокуратура запросила для него семь лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, с декабря 2016-го по июнь 2021 года, являясь учредителем ООО СК СЗ «Аврора-Строй», бывший кандидат в губернаторы похитил более 105 миллионов рублей у 187 дольщиков строящегося жилого дома во Владивостоке. Он свою вину не признал. При этом дом не введен в эксплуатацию до сих пор.

Ищенко арестован по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве в апреле 2022 года. Оглашение приговора состоится 14 августа.

В отношении Ищенко также возбуждено дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). По нему бизнесмен заключил с двумя физлицами договоры долевого строительства жилых помещений в том же доме, однако фактически помещения непригодны для проживания. В результате потерпевшие потеряли возможность получить софинансирование по достройке проблемного объекта долевого строительства.

В сентябре 2018 года Андрей Ищенко, будучи региональным депутатом, выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Приморского края. Он вышел во второй тур вместе с врио главы региона Андреем Тарасенко и даже лидировал после обработки 95 процентов бюллетеней, однако в последний момент Тарасенко одержал победу. В итоге результаты выборов признали недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.