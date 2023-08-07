Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 7 августа 2023Россия

Часть российского города осталась без света из-за жары

Часть Махачкалы осталась без света из-за жары

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Часть Махачкалы осталась без света из-за сильной жары. Об этом в понедельник, 7 августа, со ссылкой на заявление компании «Дагэнерго» сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Электричество отключено больше чем по 35 адресам из-за перегрева трансформаторов. В столице Дагестана температура достигла отметки плюс 33 градуса.

Когда подача в городе будет восстановлена — пока неизвестно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей десяти регионов страны об экстремально высокой температуре. По его словам, жара до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье.

По словам синоптика, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска продвинулись на несколько километров на одном направлении СВО

    На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

    В Киеве назвали единственный «фундамент» для мирных переговоров

    «Зенит» представил впервые опубликованную песню «Короля и Шута» 2010 года

    В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

    Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

    Часть российского города осталась без света из-за жары

    Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

    Российский «аналог» Uniqlo займет места ушедших иностранных брендов

    Минобороны заявило о пресечении деятельности ДРГ ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости