Часть российского города осталась без света из-за жары

Часть Махачкалы осталась без света из-за жары

Часть Махачкалы осталась без света из-за сильной жары. Об этом в понедельник, 7 августа, со ссылкой на заявление компании «Дагэнерго» сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Электричество отключено больше чем по 35 адресам из-за перегрева трансформаторов. В столице Дагестана температура достигла отметки плюс 33 градуса.

Когда подача в городе будет восстановлена — пока неизвестно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей десяти регионов страны об экстремально высокой температуре. По его словам, жара до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье.

По словам синоптика, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов.