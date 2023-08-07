Россиян предупредили об экстремально высокой температуре

Вильфанд назвал ожидаемую на юге России температуру экстремально высокой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россяин об экстремально высокой температуре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жара до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также синоптик сообщил, что в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов.

Вильфанд предупредил россиян, что в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Он порекомендовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Ранее Вильфанд предрек похолодание в Москве к концу недели — температура опустится на 12 градусов. По словам синоптика, в понедельник сильная жара до 31-34 градусов тепла сохранится, а во вторник уже пойдет на спад и снизится до 25-30 градусов выше нуля.