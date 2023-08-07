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06:07, 7 августа 2023Россия

Россиян предупредили об экстремально высокой температуре

Вильфанд назвал ожидаемую на юге России температуру экстремально высокой

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россяин об экстремально высокой температуре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жара до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также синоптик сообщил, что в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов.

Вильфанд предупредил россиян, что в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Он порекомендовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Ранее Вильфанд предрек похолодание в Москве к концу недели — температура опустится на 12 градусов. По словам синоптика, в понедельник сильная жара до 31-34 градусов тепла сохранится, а во вторник уже пойдет на спад и снизится до 25-30 градусов выше нуля.

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    Марина Совина
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