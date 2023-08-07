На пограничной заставе в Крыму сдетонировало взрывное устройство

В Крыму взорвалось взрывное устройство на погранзаставе, есть пострадавшие

В Крыму на пограничной заставе взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, бомба сдетонировала утром 5 августа на заставе в Ленинском районе полуострова, но об этом стало известно лишь 7 августа.

Данных о количестве пострадавших пока не поступало.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления обстоятельств случившегося и поиск граждан, заложивших взрывное устройство.

4 августа сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области женщина нашла на детской площадке самодельное взрывное устройство, заложенное украинскими диверсантами. Бомба лежала среди горок и качелей. На площадку прибыли взрывотехники и разминировали ее.