Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 7 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали более чем о 30 попытках наступления ВСУ за неделю

Пасечник рассказал более чем о 30 безуспешных попытках наступления ВСУ в ЛНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю предприняли более 30 попыток наступления на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал врио региона Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По его словам, противник предпринял до 14 попыток прорыва на участке Берестовое — Переездное, 11 раз пытался прорваться на участке Новодружеск — Григоровка, еще пять атак Российская армия отразила на участке Волчеяровка — Иванодарьевка.

Пасечник отметил, что все наступательные действия ВСУ оказались безуспешными и привели к потерям личного состава. «Любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих», — сказал он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об улучшении тактических позиций на купянском направлении и успешном отражении восьми атак украинской армии в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился с просьбой к БРИКС после переговоров в Джидде

    Стало известно о состоянии отравившихся в подмосковном отеле

    Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

    Популярный блогер рассказал о необычном поведении сотрудников во время съемки

    Пьяная семейная ссора привела к аварийной посадке самолета

    В популярном отеле в Подмосковье массово отравились постояльцы

    Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара

    Иран заявил об использовании Украины Западом

    Чичерина высказалась об уехавших из России артистах

    Названы цены самых дорогих домов Подмосковья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости