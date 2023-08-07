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16:43, 7 августа 2023Ценности

Блогерша показала простой способ защитить одежду от пятен косметики

Фото: Freestocks / Unsplash

Блогерша Кристин Фернандес показала простой способ защитить одежду от загрязнений. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом @missfernandez__, чей блог насчитывает почти 547 тысяч подписчиков, продемонстрировала белый топ. На размещенных кадрах видно, что на его поверхности расположены пятна от косметики для макияжа. «Как не допустить этого? Мой друг, который увидел этот лайфхак в интернете, теперь хочет, чтобы я его попробовала и посмотрела, работает ли он», — сказала она.

После этого Фернандес сделала яркий макияж, взяла в руки чистый топ и обработала его лаком для волос. Дав средству немного высохнуть, она надела на себя данную вещь. После этого девушка показала на камеру результат. Видно, что на топе, а именно в зоне декольте, отсутствуют пятна. «Это потрясающе», — заявила она.

Ранее эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash раскрыла способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить вещи от потускнения и загрязнений, например, следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Юзерша посоветовала перед стиркой замочить одежду в холодной воде с уксусом.

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    Мария Винар
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