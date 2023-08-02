Уборщица показала простой способ удалить пятна с белой одежды

Эксперт по уборке yourbff_ash: удалить пятна с белой одежды поможет уксус

Эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Так, юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством. «Вы снова сможете носить свои белые рубашки», — отметила она.

Ролик набрал 6,9 миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о лайфхаке в комментариях. «Уже много лет использую уксус вместо кондиционера», «Он также устраняет запах плесени», «Уксус помогает справиться с запахом после спортзала», — заявили пользователи сети.

В июле продуктолог, эксперт по бытовой химии Synergetic Ольга Рыжкова также раскрыла способы удалить различные виды загрязнений с одежды. По ее словам, пятна пота помогут отстирать кислоты. В то же время следы от мороженого следует устранять при пониженных температурах воды, а от земли — посредством пятновыводителя в спрее и геля для стирки с энзимами в составе, отметила специалистка.