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08:00, 2 августа 2023Ценности

Уборщица показала простой способ удалить пятна с белой одежды

Эксперт по уборке yourbff_ash: удалить пятна с белой одежды поможет уксус

Фото: Unsplash

Эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Так, юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством. «Вы снова сможете носить свои белые рубашки», — отметила она.

Ролик набрал 6,9 миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о лайфхаке в комментариях. «Уже много лет использую уксус вместо кондиционера», «Он также устраняет запах плесени», «Уксус помогает справиться с запахом после спортзала», — заявили пользователи сети.

В июле продуктолог, эксперт по бытовой химии Synergetic Ольга Рыжкова также раскрыла способы удалить различные виды загрязнений с одежды. По ее словам, пятна пота помогут отстирать кислоты. В то же время следы от мороженого следует устранять при пониженных температурах воды, а от земли — посредством пятновыводителя в спрее и геля для стирки с энзимами в составе, отметила специалистка.

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    Алина Гостева
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