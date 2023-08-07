В России оценили идею посредничества Эрдогана в переговорах по Украине

Депутат Чепа поддержал идею переговоров по Украине с участием Эрдогана

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал информацию источника в администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил, что турецкий лидер намерен стать посредником в мирных переговорах по Украине. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что приветствует любые переговорные инициативы.

Как закончились переговоры России и Украины? В начале марта «Лента.ру» выпустила большое интервью о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. В беседе с изданием дипломат рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Украиной, а также напомнил, с чего начался и чем закончился переговорный процесс, продлившийся полтора месяца. По его словам, переговоры были начаты в конце февраля по просьбе украинской стороны и продолжались в интенсивном режиме до середины апреля. Газулин отметил, что два очных раунда прошли в Белоруссии и один — в Турции, а общение по видеосвязи осуществлялось практически ежедневно в различных форматах.

«Это не первое подобное предложение Эрдогана. Уже были переговоры в Турции, которые не завершились ничем, вернее, завершились тем, что Украина не выполнила свои обязательства», — сказал Чепа.

Ответственность за невыполнение этих переговоров лежит и на Турции, мы это тоже должны учитывать, так же, как и зерновая сделка, эти договоренности тоже не выполняются Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Вместе с тем он заметил, что в России поддерживают движение в направлении переговоров по Украине, которые будут учитывать интересы обеих сторон

«Тем не менее любые переговорные инициативы, но не формальные, а действительно те, которые будут учитывать интересы России, приветствуются», — добавил он.

Ранее источник в администрации главы Турции сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Отмечается, что политик планирует предложить Путину свое посредничество в урегулировании украинского конфликта.