69-я параллель
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15:06, 7 августа 202369-я параллель

В российском регионе открылся новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой

На Ямале открылся новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Приуральском районе Ямала открылся новый пункт наблюдения Росгидромета за вечной мерзлотой. Об этом сообщает издание «Красный Север».

Специалисты Научного центра изучения Арктики привезли к метеостанции Полуй буровую установку весом 250 килограммов и пробурили термометрическую скважину глубиной более 25 метров. В скважине установили 32 датчика. С помощью специальной аппаратуры каждые четыре часа на спутник будут поступать информационные сводки прямо из-под земли. Эти данные направят на сервер аналитического центра Росгидромета.

«Основная задача — отслеживать динамику сезонных оттаиваний грунта, выбросы парниковых газов и прогнозировать изменение климата», — объяснил ведущий научный сотрудник сектора геотехники Антон Синицкий. Он отметил, что первые масштабные научные выводы можно будет сделать через пять-семь лет.

В 2023 году на Ямале планируют открыть 11 пунктов наблюдения за вечной мерзлотой. Сейчас специалисты отправились на метеостанцию Марре-Сале в Ямальском районе, где будет пробурена третья скважина сети. Следующим пунктом маршрута станет остров Белый.

Ранее в Норильске открылась полевая летняя школа по изучению вечной мерзлоты. Ее участники проведут маршрутные исследования и бурение с использованием инженерной геофизики, изучат грунты в лаборатории, а также измерят удельные потоки парниковых газов на водоемах и в тундре.

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    Варвара Родикова
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