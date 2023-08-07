Раскрыта связь между внешним видом ногтей россиян и их работой

Руководитель Ti Nails Теплякова: россияне с сухой кожей рук чаще работают в саду

Руководитель студии красоты Ti Nails Ирина Теплякова раскрыла связь между внешним видом ногтей россиян и их работой. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, если у людей сухая и потрескавшаяся кожа рук, то скорее всего, их профессия связана с садом и огородом. Кроме того, под их ногтями чаще всего может присутствовать грязь после работы с землей.

Что касается людей, чья специальность ориентирована на постоянное общение с клиентами, то они делают маникюр каждые две недели. При этом данное наблюдение также относится к тем, кто работает на складах. «Россияне, которые работают на складах, стараются делать ногти максимально короткими, чтобы не повредить их коробками», — уточнила собеседница издания.

В июле дизайнер бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова раскрыла связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой. Специалист рассказала, что оверсайз-вещи любят носить люди, которые хотят скрыть недостатки своей фигуры. К тому же они могут иметь заниженную самооценку.