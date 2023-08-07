Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:03, 7 августа 2023Ценности

Раскрыта связь между внешним видом ногтей россиян и их работой

Руководитель Ti Nails Теплякова: россияне с сухой кожей рук чаще работают в саду

Фото: Ke Vin / Unsplash

Руководитель студии красоты Ti Nails Ирина Теплякова раскрыла связь между внешним видом ногтей россиян и их работой. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Так, если у людей сухая и потрескавшаяся кожа рук, то скорее всего, их профессия связана с садом и огородом. Кроме того, под их ногтями чаще всего может присутствовать грязь после работы с землей.

Что касается людей, чья специальность ориентирована на постоянное общение с клиентами, то они делают маникюр каждые две недели. При этом данное наблюдение также относится к тем, кто работает на складах. «Россияне, которые работают на складах, стараются делать ногти максимально короткими, чтобы не повредить их коробками», — уточнила собеседница издания.

В июле дизайнер бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова раскрыла связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой. Специалист рассказала, что оверсайз-вещи любят носить люди, которые хотят скрыть недостатки своей фигуры. К тому же они могут иметь заниженную самооценку.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В учебник по истории включили главы про СВО на Украине. Что школьникам расскажут о ее причинах?

    Названы недостатки закона о сокращении рабочего дня в жару

    Эксперт объяснила тягу некоторых пожилых мужчин к молодым женщинам

    Глава Генштаба США переговорил с Залужным и Радакином

    Россиянин ранил дробью троих шумевших под балконом мужчин

    Украинцам предложили праздновать День благодарения

    Кулеба призвал США отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

    Десятки спортсменов слегли с диареей после заплыва в канализационных водах

    Представлен первый автомобиль с автопилотом от Huawei

    Вероятность взрыва в Турции из-за самовозгорания зерновой пыли оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости