Раскрыта связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой

Дизайнер Антонова: любящие носить оверсайз-одежду россияне имеют заниженную самооценку

Дизайнер бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова раскрыла связь между психологическими комплексами россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте Woman's Day.

Специалист рассказала, что оверсайз-вещи любят носить люди, которые хотят скрыть недостатки своей фигуры. Вдобавок они могут иметь заниженную самооценку.

Также, по мнению эксперта, повышенное преобладание футболок с детскими принтами, объемными рюшами и стразами в гардеробе у человека означает, что он не хочет взрослеть. То же самое касается тех, кто следит за молодежными трендами — в их образах можно увидеть брюки-карго, кроп-топы и обувь на массивной подошве. Что касается тех, кто предпочитает носить только черную одежду, то скорее всего они пребывают в состоянии депрессии.

Помимо этого, собеседница издания отметила россиян, которые не любят выделяться из толпы и привлекать к себе внимание, приобретая скучные и невзрачные предметы гардероба. Чаще всего такие люди боятся подчеркнуть достоинства своего внешнего вида с помощью красивой одежды, поскольку их охватывает страх услышать насмешки над ними.

В апреле психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между нижним бельем девушки и ее характером. Обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе, а шортов — спонтанны и готовы к различным испытаниям. В то же время стринги выбирают любительницы приключений, которые предпочитают стиль комфорту, отметила эксперт.