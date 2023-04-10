Раскрыта связь между нижним бельем девушки и ее характером

Психолог Эмма Кенни: обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе

Психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между нижним бельем девушки и ее характером. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе, а шортов — спонтанны и готовы к различным испытаниям. В то же время стринги выбирают любительницы приключений, которые предпочитают стиль комфорту, отметила эксперт.

В свою очередь, французские трусы говорят об их хозяйке как о творческой личности, внимательной к деталям, а фасоны с завышенной талией свидетельствуют о проницательной и преданной натуре, пояснила специалистка. При этом классические варианты покупают практичные девушки, судящие о людях по поступкам, а не по внешности, а отказываются от нижнего белья — свободолюбивые и бесстрашные женщины, которые любят пробовать новое.

В марте российский визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева раскрыла связь между цветом помады девушки и ее характером. Москвичева рассказала, что красный оттенок добавляет образу дерзости. В то же время розовый или фуксию предпочитают романтичные девушки.