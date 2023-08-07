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15:10, 7 августа 2023Россия

В Госдуме заявили о возможном уходе от наказания избивших инвалида-участника СВО

Депутат ГД Хинштейн: избившие инвалида-участника СВО могли уйти от наказания

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россияне, избившие инвалида-участника специальной военной операции (СВО), могли уйти от наказания. О предотвращении такой возможности в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, несмотря на то, что пострадавший еще в больничной палате описал случившееся с ним, сотрудники полиции первоначально возбудили уголовное дело лишь по статье о порче имущества. Только после того, как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.

«Теперь уверен, возмездие будет неотвратимым. Спасибо всем, кто предал эту беспредельную историю огласке; в противном случае подонки могли бы остаться безнаказанными», — сообщил Хинштейн. Он отметил, что прокуратура внесла представление руководству УМВД Забайкальского края и потребовала наказания для сотрудников полиции, «едва не спустивших все на тормоза».

6 августа в Забайкальском крае группа россиян избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в СВО на Украине. Нападавшие пристали к мужчине в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды. Пострадавший был госпитализирован.

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    Марк Леонов
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