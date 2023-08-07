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08:56, 7 августа 2023Россия

Губернатор Забайкалья рассказал о состоянии избитого инвалида-участника СВО

Осипов: не выявлено осложнений у ветерана СВО после избиения в Забайкалье

Фото: РИА Новости

Медики не выявили осложнений у инвалида-участника специальной военной операции (СВО), которого жестоко избили в Забайкальском крае. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Осипов в Telegram-канале.

Он рассказал, что состояние у пострадавшего удовлетворительное. Осипов также дал распоряжение доставить ветерана после происшествия в Читу с помощью санавиации из Краснознаменской краевой больницы.

«Здесь ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы Михаил быстрее пошел на поправку», — разъяснил глава Забайкалья.

Осипов отметил, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично контролирует дело об избиении участника спецоперации.

До этого сообщалось, что избитый в Забайкалье инвалид-участник СВО высказался о наказании для обидчиков.

6 августа в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Нападавшие пристали к мужчине в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды.

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    Анна Щербакова
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