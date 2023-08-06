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19:09, 6 августа 2023Россия

Избитый инвалид-участник СВО записал обращение из больницы

Избитый в Забайкалье инвалид-участник СВО высказался о наказании для обидчиков

Кадр: Telegram-канал SHOT

Избитый в Забайкальском крае инвалид-участник специальной военной операции (СВО) записал обращение из больницы, в котором высказался по поводу уголовного дела в отношении его обидчиков. Видеообращение потерпевшего в воскресенье, 6 июля, публикует Telegram-канал SHOT.

Ветеран СВО, потерявший в бою ногу, заявил, что против любого самосуда и хочет, чтобы его обидчиков судили по закону. Мужчина уверен, что избившие его россияне получат по заслугам и понесут строгую уголовную ответственность. Он заявил, что с такими молодыми людьми необходимо работать, особенно в то время, когда страна проводит спецоперацию.

6 августа в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в СВО на Украине. Нападавшие пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды.

Позднее стало известно о задержании одного из нападавших.

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    Владимир Седов
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