Задержан один из напавших на инвалида-участника СВО

В Забайкальском крае задержан один из напавших на участника СВО

Полиция в Забайкальском крае задержала одного из напавших на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

В отдел полиции доставлен 27-летний подозреваемый. В отношении него расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Днем 6 августа губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе жестоко избили инвалида-участника СВО. По его словам, конфликт произошел в одном из кафе в селе Нерчинский Завод.

Глава региона позже сообщил, что в данный момент решается вопрос о задержании нападавших и привлечении к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Он пообещал, что «реакция будет быстрой и жесткой».