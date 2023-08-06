Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:44, 6 августа 2023Силовые структуры

Задержан один из напавших на инвалида-участника СВО

В Забайкальском крае задержан один из напавших на участника СВО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Полиция в Забайкальском крае задержала одного из напавших на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

В отдел полиции доставлен 27-летний подозреваемый. В отношении него расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Днем 6 августа губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в регионе жестоко избили инвалида-участника СВО. По его словам, конфликт произошел в одном из кафе в селе Нерчинский Завод.

Глава региона позже сообщил, что в данный момент решается вопрос о задержании нападавших и привлечении к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Он пообещал, что «реакция будет быстрой и жесткой».

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    На переговорах в Джидде представили альтернативный мирный план по Украине

    Военный эксперт призвал отвечать на каждую атаку БПЛА ВСУ ракетой по Киеву

    Задержан один из напавших на инвалида-участника СВО

    Мужчина проплыл по зацветшему озеру в Москве и попал на видео

    В России оценили смену позиции Украины по мирному плану Зеленского

    Вооруженный пистолетом преступник ограбил офис в Москве и попал на видео

    На Украине модернизировали советские самолеты для использования ракет

    Россиянин побывал в Германии и назвал местную еду «шлаком»

    Глава ОКР оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

    Пожар на фабрике в подмосковном Дмитрове локализован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости