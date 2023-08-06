Инвалид-участник СВО жестоко избит в Забайкалье. Что известно о конфликте?

В Забайкальском крае пьяная компания молодежи избила ветерана спецоперации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов днем 6 августа в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе жестоко избили инвалида-участника специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, конфликт произошел в одном из кафе в селе Нерчинский Завод.

Конфликт произошел из-за неприязни к СВО

Осипов рассказал, что конфликт произошел между двумя компаниями, в одной из которых и находился ветеран СВО. «По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — рассказал он.

Сестра пострадавшего в комментарии «Чите.ру» сообщила, что в компании было два участника СВО, которые потеряли ногу в боевых действиях. Она также рассказала, что в компании, которые напали на участников СВО, были преимущественно молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Она отметила, что конфликт возник из-за неприязни нападавших к СВО.

Мужчин запинывали ногами около пяти человек, в то время как остальные участники группы, среди которых были две молодые девушки, подбадривали товарищей. сестра пострадавшего

Родственница пострадавшего рассказала, что нападавшие разбили машину военных и сорвали военные награды с одежды.

Полиция пыталась «замять конфликт»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что полиция пыталась «спустить дело на тормоза». Он подтвердил показания сестры одного из пострадавших и отметил, что у него есть вопросы к местным правоохранительным органам. «Пока история не получила огласки, уголовного дела — почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова, ситуация изменилась», — сообщил Хинштейн и отметил, что готовит обращения в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц.

Осипов позже сообщил, что сейчас решается вопрос о задержании нападавших и привлечении к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Он пообещал, что «реакция будет быстрой и жесткой».