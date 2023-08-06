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15:34, 6 августа 2023Россия

Избивших участника СВО в Забайкалье захотели привлечь за дискредитацию армии

Губернатор Забайкалья Осипов: решается вопрос о задержании избивших ветерана СВО

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что решается вопрос о задержании избивших участника СВО в регионе и их привлечении к ответственности. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Глава Забайкалья счел, что их следует привлечь за публичные действия, направленные на дискредитацию армии России.

«Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности!» — добавил Осипов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн также призвал привлечь к ответственности причастных к жестокому избиению ветерана СВО в Забайкалье.

Об инциденте стало известно ранее 6 августа. Конфликт произошел в селе Нерчинский Завод в одном из местных кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился бывший участник СВО с инвалидностью.

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    Антон Похиляк
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