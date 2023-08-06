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14:40, 6 августа 2023Россия

В Госдуме отреагировали на жестокое избиение участника СВО

Депутат Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Причастных к жестокому избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, нападавшие пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды. «При этом конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО», — рассказал Хинштейн.

Он также отметил, что нападавшие установлены, однако им удалось скрыться. Хинштейн добавил, что история получила огласку, а уголовное дело было возбуждено только после вмешательства губернатора края Александра Осипова. Депутат пообещал направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и «пытавшихся спустить дело на тормозах».

Ранее Осипов сообщил, что в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Конфликт произошел в одном из местных кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился бывший участник СВО с инвалидностью.

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