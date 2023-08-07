ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке

ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке, деактивировав СВУ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Саперы деактивировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было начинено поражающими элементами. Оперативное видео публикует издание «Известия».

На кадрах виден робот-сапер, который вывозит с детской площадки бомбу. Показана работа силовиков и взрывное устройство с болтами.

4 августа сообщалось, что бомбу, заложенную украинскими диверсантами, на детской площадке нашла женщина. Взрывчатка была спрятана среди горок и качелей. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления членов украинской диверсионной группы, оставивших СВУ.