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15:20, 7 августа 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке

ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке, деактивировав СВУ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

Саперы деактивировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было начинено поражающими элементами. Оперативное видео публикует издание «Известия».

На кадрах виден робот-сапер, который вывозит с детской площадки бомбу. Показана работа силовиков и взрывное устройство с болтами.

4 августа сообщалось, что бомбу, заложенную украинскими диверсантами, на детской площадке нашла женщина. Взрывчатка была спрятана среди горок и качелей. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления членов украинской диверсионной группы, оставивших СВУ.

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    Любовь Ширижик
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