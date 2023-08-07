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18:32, 7 августа 2023Бывший СССР

США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане. Почему это угрожает интересам России?

США провели учения по ядерной безопасности для Национальной гвардии Казахстана

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США провело квалификационный курс по ядерной безопасности в Казахстане. Об этом сообщается на сайте посольства США в Казахстане.

Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для подразделений Национальной гвардии Казахстана, занимающихся охраной ядерных объектов, включая Усть-Каменогорск, Алма-Ату и Курчатов.

США продолжат обучать подразделения Национальной гвардии

Особый акцент будет сделан на подразделениях, отвечающих за безопасность ядерных объектов.

В посольстве США заявили, что американская сторона будет продолжать сотрудничать с Национальной гвардией для создания устойчивой учебной программы по ядерной безопасности, а также штата инструкторов, в частности, в антикризисном учебном центре.

Агентство по уменьшению угрозы будет продолжать сотрудничать с Национальной гвардией для создания устойчивой учебной программы по ядерной безопасности, а также штата инструкторов, в частности, в антикризисном учебном центре

посольство США в Казахстане

Сутью проекта назвали привязку казахстанского офицерского корпуса к американскому

Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Эксперт считает, что подобные проекты являются безусловной проблемой в двусторонних отношениях России и Казахстана. «Это вызывает множество вопросов к действующему руководству Министерства обороны Казахстана», — говорит он.

Никита Мендкович подчеркивает, что после вступления в должность министра обороны в начале 2022 года Руслан Жаксылыков «с частотой проводит встречи с представителями посольства США и армии Турции».

Подобные проекты (а по сути это создание американских военных объектов на своей территории) противоречат духу и букве международных обязательств Казахстана по линии ОДКБ и ШОС

Никита Мендкович политолог, глава Евразийского аналитического клуба

Также эксперт напомнил, что это уже не первые шаги действующих властей Казахстана по сотрудничеству с Агентством по уменьшению угрозы Минобороны США в рамках программы «Глобальная ядерная безопасность». Так, осенью должен состояться визит директора агентства Реббеки Херсман в Национальный ядерный центр Казахстана.

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Казахстан обладает одними из крупнейших в мире запасов урановой руды

Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам урана и более десяти лет удерживает первое место в мире по его добыче. Совместно с Россией корпорация «Казатомпром» реализует несколько проектов по производству обогащенного урана.

Кроме того, на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ) в Усть-Каменогорске налажено производство топливных таблеток из диоксида урана. Эта продукция сертифицирована и поставляется в Китай, Европу и Северную Америку.

В ядерной безопасности Казахстан стоит на позиции нераспространения

При этом еще в 1991 году в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Там с 1949 года было произведено около 500 ядерных взрывов, которые «нанесли урон здоровью и жизни тысяч людей». В 1992 году на базе полигона создали Национальный ядерный центр.

В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о курсе страны на «отстаивание мира без ядерного оружия».

В силу этой причины ядерное разоружение стало одной из важнейших составляющих внешней политики Казахстана, и мы будем и впредь бороться за мир, свободный от ядерных арсеналов

Касым-Жомарт Токаевпрезидент Казахстана

В мае этого года в Национальном ядерном центре был запущен исследовательский реактор на низкообогащенном урановом топливе. Это стало частью выполнения международных договоров, обязывающих использовать для исследований низкообогащенное топливо. Основная его ценность — в снижении риска утечки материалов для изготовления ядерного оружия.

Проект является результатом совместных усилий Казахстана и США по минимизации использования высокообогащенного урана и снижения риска незаконного распространения делящихся ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения

Министерство энергетики Казахстана

Сотрудничеству США и Казахстана в ядерной сфере уже более 20 лет

В 1994 году США и Казахстан провели совместную секретную операцию по удалению около 600 килограммов высокообогащенного урана с Ульбинского металлургического завода.

Уран должен был использоваться в реакторах атомных подводных лодок, однако после распада СССР топливо оказалось фактически бесхозным. Из него можно было изготовить около 20 ядерных бомб.

Уран был вывезен на полигон в Оукридже, штат Теннеси, США, где его и утилизировали.

Транспортировка осуществлялась в атмосфере строгой секретности, чтобы уран не попал в чужие руки. Большинство участников операции не знали, что именно они перевозят

При этом США сотрудничает с Казахстаном в военной сфере с 2000 года, когда американские специалисты начали подготовку солдат и офицеров для казахстанской стороны. В 2003 году был подписан первый пятилетний план военного сотрудничества между сторонами.

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    Алевтина Запольская
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