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14:07, 7 августа 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о тяжелых потерях в начале контрнаступления

NYT: бойцы ВСУ рассказали о тяжелых потерях в первые дни контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери личного состава и техники в первые дни контрнаступления. Об этом рассказал украинский военный Александр в интервью The New York Times (NYT).

«Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной российской обороне», — сказал он, добавив, что одна новая бригада была так истощена, что покинула поле боя для восстановления.

Боец сообщил, что его войска наткнулись на минные поля и попали под натиск российской артиллерии и авиаударов. По его словам, для многих это было первое, жестокое знакомство с боевыми действиями, и некоторые из новичков остались психически сломленными.

Ранее экс-командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что ВСУ не удастся прорвать линию обороны теми силами, которыми сейчас располагает Киев. По его словам, украинская сторона смогла подойти только к первой оборонительной линии.

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    Алевтина Запольская
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