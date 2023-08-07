На Западе предрекли провал наступления Украины

CNBC: экс-глава объединенных сил Британии Бэрронс предрек провал наступления ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся прорвать российскую линию обороны теми силами, которыми сейчас располагает Киев, сказал экс-командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс. Его слова передает CNBC.

«Украина должна показать, что она может продвигаться. Но все понимают, что, учитывая силы, находящиеся в распоряжении ВСУ, они неспособны опрокинуть российские войска в 2023 году», — сказал он, заявив, что боевые действия могут продолжиться в 2024 и 2025 годах.

Бэрронс указал, что ВСУ только смогли подойти к первой линии российских позиций, которые представляют собой глубокоэшелонированные укрепления. Возможность Украины прорваться к Азовскому морю бывший британский командующий поставил под вопрос.

Ранее руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из страны на три года после окончания конфликта. При этом, по убеждению Денисенко, в законодательстве должны быть четко прописаны законные способы выезда.