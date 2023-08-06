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14:49, 6 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели запретить мужчинам выезд из страны на три года

На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года

Фото: Yanosh Nemesh / Shutterstock / Fotodom

На Украине захотели запретить мужчинам выезжать из страны на три года после окончания конфликта. Такое предложение выдвинул руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко, его слова приводит РИА Новости.

«Нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года», — заявил он. При этом, по убеждению Денисенко, в законодательстве должны быть четко прописаны законные способы выезда — к примеру, для лечения военных, которые должны иметь право на отпуск за границей и командировки.

По мнению Денисенко, отсутствие такого запрета приведет к потере «миллиона» граждан страны.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. В июле 2023 года Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 15 ноября 2023 года.

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    Варвара Родикова
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