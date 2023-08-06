На Украине захотели запретить мужчинам выезд из страны на три года

На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года

На Украине захотели запретить мужчинам выезжать из страны на три года после окончания конфликта. Такое предложение выдвинул руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко, его слова приводит РИА Новости.

«Нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года», — заявил он. При этом, по убеждению Денисенко, в законодательстве должны быть четко прописаны законные способы выезда — к примеру, для лечения военных, которые должны иметь право на отпуск за границей и командировки.

По мнению Денисенко, отсутствие такого запрета приведет к потере «миллиона» граждан страны.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. В июле 2023 года Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 15 ноября 2023 года.