Ведущая «Дома-2» дала отпор обругавшей ее внешность подписчице

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова дала отпор хейтерше, которая раскритиковала одну деталь в ее внешности. Сторис на эту тему появились на странице телезвезды в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость опубликовала скриншот, на котором подписчица нелестно отозвалась о ее руках. «Ну, я-то и не претендовала на звание "Мисс самые красивые руки"», — отреагировала на высказывания Орлова. Затем она разместила несколько фотографий обругавшей ее пользовательницы сети, раскритиковав их в ответ.

«Мне интересно. Вот вы когда других критикуете, вы свои части тела также *********? Или у вас все самое лучшее, а у других — говно?» — посетовала артистка в последней публикации.

В мае Орлова показала фигуру без ретуши через четыре месяца после родов. 45-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она сидит на шезлонге в бикини лилового цвета с собранными в пучок волосами и без макияжа.

Орлова родила дочь 6 февраля. Незадолго до этого она жаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая заявляла, что у нее не проходит насморк, от которого не помогают капли.